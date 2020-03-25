Путин поручил проверить войска РФ на готовность к борьбе с коронавирусом

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент страны Владимир Путин поручил провести проверку Вооруженных сил РФ на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С 25 марта ворганах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделенияхвойск РХБЗ, инженерных войски отдельных организаций медицинского обеспеченияпроводится проверка», - говорится в сообщении.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств. По словам Сергея Шойгу, проверка будет включать в себя два этапа.

«На первом этапе командованию военных округов, центральных органов военного управления предстоит сформировать группировки сил (средств), сводные отряды ликвидации последствий для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих», - заявил министр. «На втором этапе, в течение двух суток проверим способность медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, а также мобильного резерва Генерального штаба по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией», - подчеркнул глава военного ведомства.

Также, по словам министра обороны РФ, в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства поперевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.