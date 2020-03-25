Самолет ВКС доставил из Китая средства индивидуальной защиты

Самолет Ан-124 «Руслан» доставил из Китая в Россию более 30 тонн средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Самолет Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил России доставил на аэродром Чкаловский (Московская область) очередной груз из Китайской Народной Республики - более 30 тонн средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

На днях самолет Ан-124 привез из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок. Их направят в регионы для того, чтобы обеспечить аптечные сети, медработников, волонтеров, сотрудников полиции.