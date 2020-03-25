Армии России доверяет 90% населения страны
Вооруженным силам России доверяет порядка 90% населения страны. Об этом 25 марта рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».
«С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил. Армии России доверяет порядка 90% населения страны, отрицательные оценки снизились в 4,5 раза», - отметил глава военного ведомства.
Шойгу рассказал, что Минобороны может передать регионам восемь тысяч единиц военной техники двойного назначения для муниципальных нужд.
Также министр напомнил, что российские военные всегда безвозмездно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, помогают тушить пожары, оказывают гуманитарную помощь населению и будут заниматься этим и в дальнейшем.