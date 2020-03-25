Шойгу: число контрактников в армии превысило за семь лет 405 тысяч

За последние семь лет в российской армии количество военнослужащих по контракту выросло более чем вдвое и превысило 405 тысяч человек, а численность призывников, наоборот, уменьшается. Об этом 25 марта сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тысяч, то есть почти на 100 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч, то есть увеличилась более чем в два раза», - сказал глава российского военного ведомства в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации.

По словам Шойгу, контрактниками укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники.

Министр добавил, что ежедневные результаты опросов военнослужащих говорят о высоком уровне их морально-политического и психологического состояния.