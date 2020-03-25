В ВС РФ провели 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус

В Вооруженных Силах РФ проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет. Об этом сообщается в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке Министерства обороны России.

В 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 3591 койко-мест. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких. Работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки.

Развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции. Кроме того, развернуто 5537 стационарных контрольных пунктов термометрии. Для проведения дезинфекции участков местности сформировано 1647 специальных расчетов.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прошел медицинскую проверку после прилета из Сирии, которую он посетил 23 марта в ходе рабочей поездки. Вместе с главой ведомства медицинские тесты прошли все члены делегации.

Медики измерили температуру всем участникам делегации министерства обороны и членам экипажа. Также были взяты тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат.