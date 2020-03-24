Самое современное оборудование: как готовятся к вспышке коронавируса в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга

Российские врачи, которые накануне прибыли в Италию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, уже добрались до первых пунктов, где развернут свою работу. Среди них и специалисты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова из Санкт-Петербурга. Это одна из самых оснащенных инфекционных клиник в стране. Здесь готовы встретить коронавирус во всеоружии. В клинике все продумано - в каждый из боксов ведет отдельный вход, питание и лекарства передаются только через особый передаточный шкаф.

Клиника оборудована самыми современными аппаратами для искусственной вентиляции легких, в том числе и такими, которые легко транспортируются и перевозятся в машине скорой помощи.

Пока все эти боксы пустуют: в военно-медицинскую академию не поступило ни одного военнослужащего с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Но здесь готовы к любому развитию ситуации.

«Мы накопили запасы лекарственных препаратов, противовирусных, масок, защитных комплектов одежды. Накопили определенный запас аппаратов искусственной вентиляции легких и все, что необходимо для лечения пациентов с такой патологией, у нас сегодня есть», - рассказал «Звезде» начальник Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова Александр Фисун.

На входе у всех измеряют температуру. А в помещениях проводится постоянная санобработка, для этого созданы 5 дезинфекционных бригад.

Новейшая многопрофильная клиника продолжает прием пациентов. Она рассчитана на оказание помощи 55 тысячам военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Не останавливается и обучение будущих военных медиков, но карантин повлиял на учебный процесс.

Военно-медицинская академия остается единственным вузом страны, готовящим военных медиков. Но в отличие от гражданских учебных заведений, переход на дистанционное обучение здесь невозможен. Поэтому преподавательскому составу пришлось не только сокращать состав групп, но и расписание: теперь лекции здесь идут с 8 утра до 20:00.

В центре координации медицинского обеспечения организована связь с военными медиками по всей России, ведущие специалисты академии проводят консультации в режиме онлайн. А если это потребуется, здесь всегда готовы к отправке спецбригад в любую точку мира.