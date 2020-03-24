Под завесой дыма: кадры учений разведчиков Таманской дивизии под Москвой

В Московской области прошли занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и штурму здания боевыми тройками с поддержкой снайперских пар разведчиками Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

По сценарию маневров, специальная ударно-тактическая группа произвела штурм здания, после чего уничтожила условного противника и освободила заложников. В ходе операции применялся дым и различные средства имитации.

В занятиях по тактической стрельбе приняло участие около 120 военнослужащих разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. Военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов «Грач» и пулеметов ПК из укрытий, изображающих естественные городские препятствия.