Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу прошел обязательную медицинскую проверку после прилета из Сирии, которую он посетил 23 марта в ходе рабочей поездки. Вместе с главой ведомства медицинские тесты прошли все члены делегации.

Медики измерили температуру всем участникам делегации министерства обороны и членам экипажа. Также были взяты тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат.

В Вооруженных силах Российской Федерации действует обязательная проверка здоровья личного состава. В частях и соединениях организованы ежедневное измерение температуры с использованием приборов телеметрии и опросы для выявления инфекционных заболеваний на ранней стадии.