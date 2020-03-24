Рука помощи: кадры прилета Ил-76 ВКС РФ с российскими специалистами в Италию

Ночью, с понедельника на вторник, 24 марта, в Италию прибыл четырнадцатый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Борт приземлился на авиабазе ВВС Италии «Пратика-ди-Маре», которая находится в 30 километрах к юго-западу от Рима. После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий, российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.

Российские самолеты начали прибывать на военный аэродром в Италии еще минувшей ночью. В отряде находятся около 100 вирусологов и эпидемиологов, а также 8 мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.

Еще в субботу, 21 марта, Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о тесном взаимодействии по нераспространению вируса. Российский президент тогда подтвердил готовность России оперативно оказать необходимую помощь Италии в борьбе с эпидемией.