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Вы не одни: как российские специалисты помогут охваченной паникой из-за коронавируса Италии

Константин Худолеев
19:19 24.03.2020
После консультаций с итальянской стороной, определен район для работы российских специалистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие вместе с властями Италии определили фронт работ для наших специалистов на территории республики. Они будут брошены на самый сложный участок - это город Бергамо, там ситуация с эпидемией коронавируса близка к патовой.

Вечный город с миллионами туристов на улицах, теперь не знает, что такое час пик. Редкие автомобили, почти нет прохожих, даже гулять с собакой можно не дальше 200 метров от дома. Работают в стране теперь только аптеки и супермаркеты. Людей туда пускают группами по 5-10 человек, в зависимости от размера магазина.

Такие правила действуют и в еще относительно благополучной столице, и на юге страны, и на севере, который принял основной удар эпидемии. Символично, что встреча российских военных проходит в гостинице и доме приемов носящем имя Папы Пия 9 известного тем, что он созвал первый Ватиканский собор.

Сегодня на повестке важнейший вопрос, куда отправятся военные врачи и специалисты-эпидемиологии, прибывшие в Италию помогать бороться с коронавирусом.

«Завершились консультации с итальянской стороной, в результате которых определен регион для выполнения задач по оказанию помощи по борьбе с коронавирусом. Этот регион Бергамо. Определен примерный объем задач, необходимых для выполнения. Группа российских военных специалистов приступила к осуществлению подготовки для совершения марша в район выполнения задач», - рассказал заместитель начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

Бергамо - город в котором сложилась наиболее тяжелая обстановка во время эпидемии в Италии. Почти 7 тысяч зараженных на сегодняшний день. Несмотря на все усилия врачей, счет жертв вируса там исчисляется сотнями, а персонал больниц просто не справляется с огромным количеством тяжелых пациентов, многим из которых требуются аппараты искусственной вентиляции легких.

В Бергамо строят полевые госпитали, в стационары переоборудуют выставочные центры и другие непрофильные учреждения. Врачам помогают военные, в итальянской армии создано специальное командование по борьбе с коронавирусом, его глава сегодня поблагодарил своих коллег прибывших из России.

«Мы заинтересованы в участии различных сил по борьбе с коронавирусом, мы нуждаемся в помощи и мы рады, что вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в борьбе против коронавируса. Я выражаю слова благодарности от всего народа и от командования», - сказал начальник межвидового оперативного командования генерального штаба вооруженных сил Итальянской Республики генерал-лейтенант Лучано Портолано.

Всего в Италию на борьбу с коронавирусом из России прибыли около 100 военных специалистов, это врачи и медсестры, эксперты по борьбе с эпидемиями и военнослужащие войск РХБЗ. С собой привезли все необходимое: медикаменты, спецтехнику, медицинское оборудование и лаборатории. Пилоты военно-транспортной авиации совершили за двое суток 14 рейсов из России на авиабазу под Римом.

То, что именно Россия, а не кто-либо из союзников по НАТО или соседей по Евросоюзу, одной из первых пришла на помощь Италии, жители страны безусловно заметили, и оценили мужество наших военных, не побоявшихся прилететь сюда в разгар эпидемии.

В Сети набирает популярность ролик, Федерико Кане житель пригорода Милана, свернул флаг Евросоюза и установил на флагшток наш триколор.

«Добрый день и спасибо русскому народу. Как только мы получили информацию о том, что Россия отправит нам 7 или 10 самолетов полных медицинской помощи, мы очень удивились и обрадовались.  Мы приняли решение поменять флаг Европейского союза на российский флаг. Россия помогает Италии, в отличии от ЕС», - констатировал в беседе со «Звездой» Фредерико Кане.

Видео Фредерико Кане собирает в итальянских соцсетях огромное количество лайков и репостов, от тех, кто так ждет, когда на помощь своим итальянским коллегам придут наши специалисты, готовые уже в ближайшее время развернуть свои лаборатории и принять первых пациентов.

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