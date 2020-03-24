Истребители ВВС Японии сопроводили Ту-95 ВКС РФ во время планового полета
Японские истребители сопроводили два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС во время их планового полета над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Кадры сопровождения публикует сайт «Звезды».
Ранее в Минобороны России сообщили, что бомбардировщики провели в небе более девяти часов.
В ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры, сообщили «Звезде» в пресс-службе ПАО «Туполев».
Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет имеет турбовинтовые двигатели. На тот момент только такие силовые установки позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.
Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.