В Италии определили регион, где будут работать российские военные специалисты

В Италии только что определили регион, где будут работать российские военные медики. После консультаций с итальянским властями согласовано, что это город Бергамо, где ситуация с коронавирусом тяжелее всего.

«Завершились консультации с итальянской стороной в результате которых определен регион для выполнения задач по оказанию помощи по борьбе с коронавирусом. Это регион Бергамо. Определен примерный объем задач, необходимых для выполнения. Группа российских военных специалистов приступила к осуществлению подготовки для совершения марша в район выполнения задач», - рассказал ведущий разработчик и специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки Сергей Кикоть.

Детали совместного плана работы по борьбе с коронавирусом еще обсудят в Риме российские военнослужащие и власти республики.

Ночью, с понедельника на вторник, 24 марта, в Италию прибыл 14-й Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Еще в субботу, 21 марта, Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о тесном взаимодействии по нераспространению вируса. Российский президент тогда подтвердил готовность России оперативно оказать необходимую помощь Италии в борьбе с эпидемией.