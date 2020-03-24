Ракетные комплексы «Искандер-М» покажут на Параде Победы в Воронеже

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа впервые покажут в Воронеже 9 Мая на Параде Победы. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Ракетный комплекс был доставлен по железной дороге из Курской области на аэродром Балтимор в Воронежской области для проведения тренировок в составе сводной механизированной колонны.

Всего в военном параде в Воронеже примет участие свыше 110 единиц вооружения и военной техники, в числе которых РСЗО «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ2», единственный в Вооруженных силах РФ комплекс РЭБ «Палантин-К», танки Т-72Б3, модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и другая техника войск связи, артиллерии и ПВО.

Основное предназначение «Искандер-М» (обозначение НАТО - SS-26 Stone - «камень») - уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С.П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.