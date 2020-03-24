Тринадцатый и четырнадцатый Ил-76 ВКС РФ прибыли в Италию

Тринадцатый и четырнадцатый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ приземлились в Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Два борта прибыли на авиабазу ВВС Италии «Пратика де Маре», расположенной к юго-западу от Рима. Группа военных специалистов окажут содействие своим итальянским коллегам в диагностике и проведении дезинфекционных мероприятий.

«После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Италию из России вылетело 14 самолетов Ил-76 ВКС РФ с военными специалистами и оборудованием. Итальянкой стороне сообщили общий состав сил и средств, прибывшего в страну отряда, а также рассказали о возможностях и характеристиках привезенного оборудования.