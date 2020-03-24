Противник не пройдет: в Бурятии прошли крупные военные учения

Шквальным огнем мотострелковых и танковых подразделений при огневой поддержке артиллерии и армейской авиации военнослужащие в Бурятии пресекли прорыв условного противника. Учения проходили на полигоне Бурдуны (город Кяхта) в Бурятии.

Отдельное внимание военные уделили различным способам уничтожения заминированных автомобилей, ведению боевых действий ночью и борьбе с беспилотниками условного противника.

В маневрах участвовали свыше полутора тысяч военнослужащих и 350 единиц техники, включая реактивные системы залпового огня «Ураган», новейшие противотанковые комплексы «Корнет» и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».