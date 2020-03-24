В Италии приземлился двенадцатый Ил-76 ВКС РФ

Двенадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика де Маре», расположенной юго-западнее от Рима. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

На борту самолета находятся российские военные специалисты и мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Всего в Италию прилетело около 100 вирусологов и эпидемиологов.

Накануне в Риме прошли первые консультации, посвященные участию военных специалистов из РФ и применению российской техники для борьбы с коронавирусом. Итальянским рассказали о возможностях российской специальной военной техники и оборудования.