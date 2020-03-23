На помощь сквозь облака: опубликованы кадры из кабины Ил-76 ВКС РФ, вылетевшего в Италию

Министерство обороны РФ опубликовало кадры из кабины одного из самолетов Ил-76, снятые во время перелета из России в Италию. На записи видно, как военные летчики управляют крылатой машиной во время взлета и посадки. Также на видео запечатлена разгрузка воздушного судна.

Напомним, авиационная группировка, которая включает девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, вылетела в Италию. Она была создана в соответствии с указанием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для помощи в борьбе с коронавирусом.

В течение минувшей ночи Ил-76 совместно с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Также в Италию вылетела группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Министерства обороны РФ в области вирусологии и эпидемиологии. Все они имеют значительный международный опыт борьбы с эпидемиями. Специалисты оснащены современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.