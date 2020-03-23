В Италии приземлился седьмой Ил-76 ВКС РФ

Седьмой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». Ранее там приземлились уже шесть российских транспортных самолетов.

Для помощи в борьбе с коронавирусом РФ отправила в Италию более сотни военных специалистов и специальную технику. Для доставки используются девять самолетов Ил-76.

На авиабазе российских специалистов встретила высокопоставленная итальянская делегация. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и начальник генерального штаба вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарили РФ за оказываемую помощь.