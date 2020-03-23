В Италии приземлился седьмой Ил-76 ВКС РФ
Для помощи в борьбе с коронавирусом РФ отправила в Италию более сотни военных специалистов и специальную технику.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Седьмой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». Ранее там приземлились уже шесть российских транспортных самолетов.
Для помощи в борьбе с коронавирусом РФ отправила в Италию более сотни военных специалистов и специальную технику. Для доставки используются девять самолетов Ил-76.
На авиабазе российских специалистов встретила высокопоставленная итальянская делегация. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и начальник генерального штаба вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарили РФ за оказываемую помощь.