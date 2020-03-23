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Пятый и шестой Ил-76 ВКС РФ сели в Италии

Тамара Астапенкова
05:31 23.03.2020
На помощь в борьбе с эпидемией коронавируса прибыли российские военные специалисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Пятый и шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». Об этом сообщили в Минобороне РФ.

Ранее на авиабазе ВВС Италии уже приземлились четыре борта ВКС России. В общей сложности в Итальянскую республику направлены девять транспортных самолетов и более ста специалистов, которые будут оказывать помощь в борьбе с распространением коронавируса.

На итальянской земле российских специалистов встретила высокопоставленная делегация. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и начальник генерального штаба вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарили Россию за оказываемую помощь.

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