Пятый и шестой Ил-76 ВКС РФ сели в Италии

Пятый и шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». Об этом сообщили в Минобороне РФ.

Ранее на авиабазе ВВС Италии уже приземлились четыре борта ВКС России. В общей сложности в Итальянскую республику направлены девять транспортных самолетов и более ста специалистов, которые будут оказывать помощь в борьбе с распространением коронавируса.

На итальянской земле российских специалистов встретила высокопоставленная делегация. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и начальник генерального штаба вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарили Россию за оказываемую помощь.