«Не могу пожать руку, но приложу к сердцу»: как прошла встреча российских военных специалистов в Италии

Поздно вечером в воскресенье, 22 марта, на авиабазе итальянских ВВС глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично встретил борт ВКС РФ, на котором прилетели российские военные вирусологи и привезли с собой оборудование для борьбы с коронавирусом.

Российских специалистов также встречал посол Сергей Разов. Глава МИД Луиджи Ди Майо, несмотря на карантинные меры, снял медицинскую маску и сердечно приветствовал делегацию из РФ.

«Хочу поблагодарить от имени правительства Итальянской республики вас за то, что прилетели к нам на помощь и привезли оборудование. Мы будем всегда благодарны России за солидарность и дружбу. Я надеюсь, что вы как можно скорее сможете присоединиться к нашим медикам, находящимся практически на передовой, и оказать им содействие», - сказал министр иностранных дел Италии.

Руководитель российской делегации и посол Сергей Разов при встрече традиционно пожали друг другу руки. Луиджи Ди Майо приветствовал специалистов, прижав руку к сердцу. Он посетовал, что из-за карантинных мер, подать руки не может.

«Я пожал бы вам руку, но не могу, поэтому приложу ее к сердцу», - посетовал глава МИД Италии.

В Итальянскую республику прибыли уже три борта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ, чтобы оказать стране помощь в борьбе с коронавирусом. Российские специалисты привезли оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. В общей сложности в Италию прибудут девять самолетов с оборудованием и специалистами.