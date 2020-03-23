Тринадцатый самолет Минобороны вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом
Военный борт со специалистами и техникой следует на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре».
© Фото: Минобороны России
Тринадцатый самолет Ил-76 с российскими военными и техникой на борту вылетел в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Борт вылетел с аэродрома Чкаловский в Московской области. Военный самолет прибудет на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 километрах от Рима.
После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.