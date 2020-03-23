«Гиацинт-С» впервые применили как высокоточное оружие на учениях в Приамурье

Расчеты дальнобойных САУ 2С5 «Гиацинт-С» отстрелялись по целям, имитирующим объекты условного противника на учениях, которые проходили на полигоне Трехречье в Амурской области. Координаты целей передавались с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Орлан-10.

«Расчеты БЛА в течение нескольких часов провели разведку и выявили наиболее важные цели, для поражения которых необходимо высокоточное оружие. Координаты, передаваемые в режиме реального времени, позволили провести одиночные точечные удары дальнобойной артиллерии», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Все цели были поражены. Кроме того, артиллеристы отработали стрельбу залпом по площадным целям.