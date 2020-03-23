МО РФ: помощь Италии не скажется на обеспечении безопасности граждан и военнослужащих

Отправка в Италию для борьбы с распространением коронавируса российских военных специалистов и медицинского оборудования не скажется на возможностях ВС РФ по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

«Оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на наших возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих. Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объеме», - сказал он.

Тришкин добавили, что в армии достаточно лекарств, средств защиты и медицинской аппаратуры, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. По его словам, сегодня никто из российских военнослужащих не заразился коронавирусом.