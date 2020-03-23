Третий Ил-76 ВКС РФ сел в Италии

Третий борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее на упомянутой авиабазе уже приземлились два самолета ВКС РФ. Всего в Италию направлены девять бортов и более ста специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.

На земле специалистов встретила высокопоставленная делегация во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. В ходе встречи начальник генштаба вооруженных сил республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию от имени всего итальянского народа.