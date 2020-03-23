Кремль объяснил отказ РФ от учений вблизи границ НАТО

Приостановка военных учений России вблизи границ западных стран объясняется превентивными мерами и связана с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это связано с превентивными мерами, решение носит превентивный характер в связи с ситуацией вокруг общей борьбы с коронавирусом», - сказал представитель Кремля.

За детальными пояснениями Песков посоветовал обратиться в Минобороны.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью «Известиям» сообщил, что РФ в инициативном порядке прекратила проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 339 тысяч человек. Число умерших превышает 14,7 тысяч, а выздоровевшими считаются более 92 тысячи человек. В России общее число заболевших составляет 438 человек, за последние сутки был зарегистрирован 71 новый случай - все в Москве.

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань, где активно торговали не только рыбой, но и другими местными деликатесами, такими как сурки, змеи и летучие мыши.