«От всего итальянского народа»: глава генштаба Италии поблагодарил военных специалистов из РФ

Начальник генерального штаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь. Благодарность военачальник выразил в ходе встречи первого борта ВКС РФ с военными специалистами, который прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» для помощи в борьбе с эпидемией.

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент... Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь», - сказал Вичерелли.

Первые два борта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ приземлились в Италии 22 марта. Российские военные специалисты прибыли в страдающую от эпидемии страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. На земле специалистов встретила высокопоставленная итальянская делегация во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.