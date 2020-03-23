Десантники «захватили» аэродром под Рязанью
К месту тренировки военнослужащих доставили на вертолете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Десантники и артиллеристы сразу из нескольких регионов провели масштабные учения в Рязанской области.
На полигоне Дубровичи лучшие полки из Наро-Фоминска, Тулы и Рязани отработали захват аэродрома условного противника и уничтожения его резервов.
В маневрах участвовали около тысячи десантников и почти сотня единиц техники. Задача бойцов - ликвидировать угрозу и закрепиться на указанном рубеже.
Помимо бронемашин и гаубиц в учениях задействована военно-транспортная авиация и ударные вертолеты Ми-35. Они прикрывали десант с воздуха и координировали действия пехоты.