Десантники «захватили» аэродром под Рязанью

Десантники и артиллеристы сразу из нескольких регионов провели масштабные учения в Рязанской области.

На полигоне Дубровичи лучшие полки из Наро-Фоминска, Тулы и Рязани отработали захват аэродрома условного противника и уничтожения его резервов.

В маневрах участвовали около тысячи десантников и почти сотня единиц техники. Задача бойцов - ликвидировать угрозу и закрепиться на указанном рубеже.

Помимо бронемашин и гаубиц в учениях задействована военно-транспортная авиация и ударные вертолеты Ми-35. Они прикрывали десант с воздуха и координировали действия пехоты.