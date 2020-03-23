Помощь с севера: кадры встречи российских военных специалистов в Италии

Первые два борта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ приземлились в Италии. Российские военные специалисты прибыли в страдающую от эпидемии страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

На земле специалистов встретила высокопоставленная делегация во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Встреча прошла на авиабазе ВВС Италии «Практик де Маре» в тридцати километрах от Рима.

Ранее в Италию вылетели семь самолетов Ил-76. Всего с аэродрома Чкаловский в Подмосковье отправятся девять бортов военно-транспортной авиации ВКС РФ.