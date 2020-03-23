Артиллеристы, мотострелки и танкисты ЗВО выиграли «бой» за город
В ходе маневров использовался современный опыт локальных конфликтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Воронежской области танкисты провели первые в этом году контрольные стрельбы. Задача военнослужащих - удержать населенный пункт и отразить атаку условного противника.
Экипажи боевых машин работали молниеносно, на одной позиции танк не задерживался более нескольких секунд. Учения проходили как днем, так и ночью.
Также в масштабных маневрах участвовали артиллеристы и мотострелки Западного военного округа. Залпами градов они ликвидировали цели на расстоянии свыше двух с половиной километров, а расчеты гранатометчиков прикрыли отход танкистов на боевые позиции.