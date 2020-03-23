Артиллеристы, мотострелки и танкисты ЗВО выиграли «бой» за город

В Воронежской области танкисты провели первые в этом году контрольные стрельбы. Задача военнослужащих - удержать населенный пункт и отразить атаку условного противника.

Экипажи боевых машин работали молниеносно, на одной позиции танк не задерживался более нескольких секунд. Учения проходили как днем, так и ночью.

Также в масштабных маневрах участвовали артиллеристы и мотострелки Западного военного округа. Залпами градов они ликвидировали цели на расстоянии свыше двух с половиной километров, а расчеты гранатометчиков прикрыли отход танкистов на боевые позиции.