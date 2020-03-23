Уничтожение управляемых ракет: экипажи Су-30СМ отразили удар условного противника в Забайкальском крае

Летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ в Забайкалье отразили воздушный удар условного противника. Экипажи провели более 20 учебно-боевых вылетов и выполнили пуски управляемых ракет.

Перед вылетом техники удостоверились, что на воздушных судах нет технических повреждений, протечек топлива или масла, а в шасси нет посторонних предметов. Лишь после этого пилотам разрешили выполнить взлет.

Первым в небо поднялся самолет с авиационными бомбами, которые выполняли роль целей. Снаряды были сброшены на высоте 10 тысяч метров.

В заданном районе экипажи Су-30СМ осуществили поиск, захват и уничтожение авиабомб. Также военнослужащие отработали ведение ближнего маневренного воздушного боя в диапазоне высот от 500 до 10 тысяч метров.