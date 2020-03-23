Второй Ил-76 ВКС РФ с российскими военными специалистами приземлился в Италии

Второй борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенной в тридцати километрах от Рима. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее в Италию вылетели семь самолетов Ил-76. Всего с аэродрома Чкаловский в Подмосковье отправятся девять бортов военно-транспортной авиации ВКС РФ. Съемочная группа «Звезды» является единственной среди российских журналистов, которая на одном из спецбортов отправилась в Италию.