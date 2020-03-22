Скорость и меткость: в ЗВО определились победители конкурса «Снайперский рубеж-2020»

Вчера, 21 марта, на территории полигона Песочинский (поселок Сертолово, Ленинградская область) состоялся завершающий этап соревнований «Снайперский рубеж-2020», а также торжественное награждение призеров и победителей.

В состязаниях приняли участие более десяти снайперских пар - представителей объединений Западного военного округа (ЗВО).

Завершающим конкурсом для военнослужащих стала специальная эстафета, включавшая в себя полосу препятствий и практическую стрельбу из автомата АК-74, пистолета Макарова и снайперской винтовки СВД. Победа досталась дуэту снайперов, сумевшему представить лучшие показатели по времени и меткости стрельбы со всех видов оружия.

Награждение провели после подсчета баллов, которые команды набрали командами с начала соревнований. На церемонии присутствовали заместитель командующего ЗВО генерал-лейтенант Игорь Серицкий, а также руководство учебного центра и ветераны военных конфликтов.

По итогам всех этапов победителем соревнований стала пара из 56-го учебного центра ЗВО. Именно она будет представлять округ на следующем этапе конкурса среди всех округов Минобороны РФ.