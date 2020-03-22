Первый Ил-76 ВКС РФ с военными медиками сел в Италии

Первый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл в Италию. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Российский самолет приземлился на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную в 30 километрах юго-западнее от Рима.

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Ранее в Италию вылетели семь самолетов Ил-76. Всего с аэродрома Чкаловский в Подмосковье отправятся девять бортов военно-транспортной авиации ВКС РФ. Съемочная группа «Звезды» является единственной среди российских журналистов, которая на одном из спецбортов отправится в Италию.