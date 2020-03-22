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Пятый Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома Чкаловский в Италию

Наталия Майорова
18:36 22.03.2020
Всего на аэродроме находилось девять военно-транспортных самолетов ВКС РФ.
Пятый Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома Чкаловский в Италию
© Фото: Минобороны РФ

Пятый самолет Ил-76 ВКС России со специалистами Минобороны России на борту вылетел с аэродрома Чкаловский в Итальянскую Республику.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации доставляют российских военных специалистов, технику и имущество, необходимые для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией, на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима.

Съемочная группа «Звезды» является единственной среди российских журналистов, которая на одном из спецбортов самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ отправится в Италию.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.

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