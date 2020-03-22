Опубликованы кадры вылета Ил-76 с аэродрома Чкаловский в Италию

Телеканал «Звезда» публикует кадры вылета самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ, которые сегодня, 22 марта, покинули аэродром Чкаловский и направились в Италию. Авиационная группа была создана по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.

На ролике видно, как третий и четвертый Ил-76 покидают Чкаловский. Всего на аэродроме находилось девять таких самолетов. В Италию будут переброшены около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с необходимой техникой и оборудованием.

Съемочная группа «Звезды» является единственной среди российских журналистов, которая на одном из спецбортов самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ отправится в Италию.

Самолеты Ил-76 доставляют российских военных специалистов на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима.