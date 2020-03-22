Четвертый самолет ВКС РФ вылетел с аэродрома Чкаловский в Италию

Четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Минобороны России вылетел с аэродрома Чкаловский в Итальянскую Республику для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На борту военного транспортника находятся военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с необходимой техникой и оборудованием.

Самолеты Ил-76 доставляют российских военных специалистов на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима.

Съемочная группа «Звезды» является единственной среди российских журналистов, которая на одном из спецбортов самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ отправится в Италию.