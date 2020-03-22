Второй самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию

Второй самолет Ил-76 ВКС с российскими военными специалистами и оборудованием на борту вылетел с аэродрома Чкаловский, расположенном в Подмосковье, в Итальянскую Республику.

Самолеты Ил-76 ВКС России доставят на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» российских военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Ранее сегодня уже вылетел первый самолет ВКС РФ. Всего на аэродроме Чкаловский базируется девять российских Ил-76.