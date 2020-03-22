Первый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с военного аэродрома Чкаловский

Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Самолет доставит на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 километрах юго-западнее Рима передовую группу военных медиков и специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки с 22 марта помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.

По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.