Подготовка Ил-76 ВКС РФ для вылета в Италию: кадры с аэродрома Чкаловский

Телеканал «Звезда» публикует кадры подготовки Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на аэродроме Чкаловский к вылету в Италию. Сегодня, 22 марта, было завершено создание необходимой авиационной группировки для доставки сил и средств Минобороны России с целью оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронаиврусом.

На военном аэродроме Чкаловский в Московской области сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. В течение прошедшей ночи они вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Также к вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны РФ в области вирусологии и эпидемиологии, которые имеют значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, а также - с современное оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.