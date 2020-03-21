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Российские военные ЦПВС помогли духовенству Сирии восстановить разрушенную мечеть

Валентина Пескова
05:12 21.03.2020
Храм в деревне Абу Харат провинции Эс-Сувейда был уничтожен боевиками запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* еще в 2015 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие и представители духовенства Сирии помогли жителям деревни Абу Харат (провинция Эс-Сувейда) восстановить разрушенную мечеть. Храм уничтожили боевики запрещенного ИГИЛ* еще в 2015 году, когда террористы захватили северную часть провинции.

Жителям деревни пришлось бросить свои дома и имущество, и бежать в районы подконтрольные правительственным войскам. Только спустя почти пять лет, в конце минувшего года, когда населенный пункт был освобожден, люди начали возвращаться в Абу Харат. Но восстановить мечеть своими силами у разоренной войной общины не было средств. Наконец, после проведенных реставрационных работ, храм был вновь торжественно открыт.

«Сегодня при поддержке верховного муфтия командование ЦПВС помогло жителям провинции Эс-Сувейда сделать первый шаг к возвращению в место исконного проживания. Дальше здесь планируется восстановить школу, пробурить скважину, чтобы жители помнили, что ни правительство Сирии, ни командование российской группировки войск не забывает коренных сирийцев», - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

Восстановить мечеть Абу Хузейфа удалось после совместного обращения офицеров ЦПВС, шейхов бедуинских племен и местных духовных лидеров к муфтию Сирии Ахмеду Хасюну. Глава мусульман страны поддержал инициативу и выделил три миллиона сирийских фунтов на реконструкцию, которая была проведена в кратчайшие сроки.

Всего за полтора месяца храм был полностью отремонтирован. А всех, кто способствовал этой работе, включая российских военных, пригласили на торжественную церемонию в качестве почетных гостей.

«Исламское государство»*, ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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