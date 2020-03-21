Мозаика, гжель, купель: убранство нижней части Главного храма ВС РФ показали на видео

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение нижнего храма Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отделка нижнего храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. Этот стиль выбран не случайно - он символизирует русское искусство. Внутренние своды храма украшают мозаичные панно, сделанные из кусочков стеклянной смальты. Их изготовили в течение трех месяцев, что является рекордным сроком для такого объема работы и такой сложности.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Киоты также выполнены из керамики и также украшены гжелью. Эти облицовочные материалы проходили около пяти-семи обжигов, затем их покрывали золотом, синей гжелью, перламутром и обжигали.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Нижний храм посвящен князю Владимиру, поэтому в одном из внутренних залов расположена мозаика Крещения князя Владимира в Херсонесе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полы храма выложены из мрамора, при строительстве использовался минерал оникс, также имеются вставки из литой латуни.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Помещение крестильни полностью выполнено в керамике. Купель выполнена в фарфоре из белой глины и предназначены для взрослых, сделанная по ранее христианским традициям. В воду одновременно может зайти сам крещаемый со священником и крестным. В дальнейшем планируется установить купель для крещения младенцев.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главный храм Вооруженных Сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.

Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.