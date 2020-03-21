«Дорога памяти» и «Река времени»: как проходит строительство филиала Центрального музея ВС РФ в Подмосковье
В парке «Патриот» продолжается строительство филиала Центрального музея Вооруженных Сил с мультимедийной галереей «Дорога памяти», в которую каждый желающий сможет прислать снимки своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
В филиале музея разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, награды, документы, оружие, личные вещи солдат и офицеров из Центрального музея.
Готовые галереи и залы музейного комплекса «Дорога памяти» рассказывают о героических событиях Великой Отечественной войны. Зал № 6 «Битва под Москвой. На защите неба» имитирует крышу московской высотки, на которой установлена 37-миллимитровая зенитная пушка, рядом с ней находятся ящики с песком, лежат щипцы и асбестовые рукавицы. С помощью панорамной проекции восстановлен ночной авианалет на Москву.
На левой стене представлена галерея «Река времени», она отсчитывающая каждый из 1418 дней войны. На правой стене размещены панно из снимков участников Великой Отечественной войны.