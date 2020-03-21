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«Дорога памяти» и «Река времени»: как проходит строительство филиала Центрального музея ВС РФ в Подмосковье

Даниил Левин
14:55 21.03.2020
Зал № 6 «Битва под Москвой. На защите неба» имитирует крышу московской высотки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

В парке «Патриот» продолжается строительство филиала Центрального музея Вооруженных Сил с мультимедийной галереей «Дорога памяти», в которую каждый желающий сможет прислать снимки своих родственников - участников Великой Отечественной войны.

© ТРК Звезда

В филиале музея разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, награды,  документы, оружие, личные вещи солдат и офицеров из Центрального музея.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Готовые галереи и залы музейного комплекса «Дорога памяти» рассказывают о героических событиях Великой Отечественной войны. Зал № 6 «Битва под Москвой. На защите неба» имитирует крышу московской высотки, на которой установлена 37-миллимитровая зенитная пушка, рядом с ней находятся ящики с песком, лежат щипцы и асбестовые рукавицы. С помощью панорамной проекции восстановлен ночной авианалет на Москву.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На левой стене представлена галерея «Река времени», она отсчитывающая каждый из 1418 дней войны. На правой стене размещены панно из снимков участников Великой Отечественной войны.

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