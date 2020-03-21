Защита побережья: в Крыму предотвратили высадку морского десанта условного противника

В Крыму десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения провели оборону побережья, успешно уничтожив условного противника на всех рубежах.

Накануне в ходе завершившегося командно-штабного учения с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым горным соединением, командованием ВДВ было принято решение перейти к обороне морского побережья на полигоне Опук и предотвратить высадку морского десанта условного противника.

При поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений, гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки незаконных вооруженных формирований проникнуть вглубь обороны «крылатой пехоты».

Противник был уничтожен на подступах к побережью огнем из штатного вооружения танков, артиллерии, стрелкового оружия и гранатометов. Огонь на поражение проводился на всех этапах оборонительного боя, с использованием разведывательно-ударного комплекса, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, а также разведывательно-огневым контуром во взаимодействии с артиллерией. Подразделения, находясь в обороне, отразили наступление условных незаконных вооруженных формирований и не позволили им высадить морской десант на побережье. Соединение выполнило свою задачу, получив высокую оценку Командования Воздушно-десантных войск.

В учении было задействовано свыше полутора тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76 МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, дополнительно использовались около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

В пункты постоянной дислокации в Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Крым личный состав частей и подразделения соединения возвратится 21 марта.