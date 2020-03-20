Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

В скором времени подводники Северного флота России собираются приступить к испытаниям гиперзвукового оружия. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

По его словам, подводники Северного флота регулярно принимают участие в испытаниях новых комплексов вооружения.

«В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены», - цитирует Моисеева газета «Красная звезда».

Также он отметил, что параллельно с процессом осваивания новых субмарин и вооружения идет строительство системы для его базирования. В настоящее время ее успешно используют и модернизируют, строятся новые причалы и хранилища, системы для приема, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения, добавил Моисеев.