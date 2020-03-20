«Снежные призраки» встретили участников лыжного перехода Хабаровск - Москва под Новосибирском

Участники уникального лыжного перехода Хабаровск - Москва добрались до Новосибирска. Военнослужащие Восточного военного округа несут через всю страну Знамя Победы.

Прототипом данной акции стал лыжный переход пятерых дальневосточных военных летчиков, состоявшийся в 1934-1935 годах. Тогда молодые советские офицеры прошли от Амурской области до Москвы на лыжах и пешком 8 134 км за 120 дней. Бойцы решили повторить переход к 75-летию Победы над фашистской Германией.

Участников перехода встретили люди, переодетые в форму «снежных призраков» - легендарных бойцов-лыжников 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады, которая была сформирована в Барабинске в 1943 году. Сибиряки-лыжники наводили ужас на фашистов, появляясь внезапно и бесшумно в тылу врага, и уничтожали их.

Встречу двух поколений подготовили члены военно-исторического клуба «Наследие» и военнослужащие 41-й общевойсковой армии.

У Монумента Славы состоялись официальные торжественные мероприятия - там военные и горожане почтили память солдат, павших на фронтах Великой Отечественной.

Впереди у участников беспрецедентного марш-броска - визиты еще в пять городов Новосибирской области. В Москву военнослужащие планируют прибыть 7 мая.