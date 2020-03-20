Минобороны прекратило отправку военных делегаций за рубеж из-за коронавируса
Министерство обороны РФ не будет принимать представителей из-за рубежа, а также отказалось от командирования российских военных делегаций за границу из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 20 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Прекращено командирование военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.
По словам министра, приостановлены спортивные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей.
«Ведется ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов», - добавил Шойгу.
Он также рассказал, что для борьбы с распространением коронавируса в Минобороны РФ создали запас медицинских изделий, лекарств и средств защиты.