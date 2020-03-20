Весенний призыв в армию не будут отменять из-за коронавируса

Весенний призыв в армию из-за коронавируса отменять или переносить не будут, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского ведомства.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля», - сказал глава ведомства.

Все призывники будут протестированы на коронавирус, в войска будут отправлены только граждане с отрицательным результатом. После прибытия в воинские части все они пройдут двухнедельный карантин, добавил Шойгу.

«Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», - сказал министр.

Заседание коллегии Минобороны России прошло в Национальном центре управления обороной РФ. Большинство должностных лиц приняло в нем участие в режиме видеоконференцсвязи.

