«Фехтовальщики» Cу-24МР выполнили дозаправку воздухе: кадры из кабины

На Северном флоте летчики отдельного смешанного авиаполка отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. В занятиях были задействованы Более 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических разведывательных самолетов Су-24МР, сообщает пресс-служба СФ.

Пилоты на высоте от пяти до шести тысяч метров при скорости 500 км/ч приблизились к топливозаправщику на близкое расстояние. В течение нескольких минут приходилось держать дистанцию в 10-15 метров, пока происходит перекачка топлива. Данный элемент подготовки летчиков отрабатывался как одиночным самолетом, так и в составе группы в ходе проведения двух летных смен.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеусловиях, днем и ночью.

МиГ-31 – самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Это первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.