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В «Рапторе» только девушки: первый женский экипаж патрульного катера готовится к выходу в море

Валентина Пескова
00:38 20.03.2020
В Объединенном учебном центре ВМФ начали комплексную подготовку экспериментального экипажа из женщин-военнослужащих для патрулирования на катере.
В «Рапторе» только девушки: первый женский экипаж патрульного катера готовится к выходу в море
© Фото: Минобороны РФ

В ВМФ России начался необычный эксперимент. К работе на патрульном катере «Раптор» готовится экипаж, который будет состоять исключительно из женщин-военнослужащих.

Желающих попасть на его борт оказалось предостаточно. Но освоить тонкости ремесла до конца апреля и вернуться на Черноморский флот предстоит только трем девушкам, которые прошли серьезный отбор. Среди них - ефрейтор Анна Брикез из Ростова-на-Дону, матрос Юлия Курочкина из Вологды, и моторист матрос Ольга Чулкова.

Первым этапом подготовки была отработка посадки на спасательный плот в специальных гидрокостюмах в бассейне. Впереди в программе у женского экипажа - чередование теории с практикой. Девушки будут отрабатывать управление катером, осваивать радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, энергетическую установку и другое.

Патрульный катер «Раптор» используется для оперативной доставки десанта (морских пехотинцев) с высадкой в назначенном месте, несения патрульной службы в морских акваториях, перехвата и задержания малых целей, участия в поисково-спасательных операциях в районах дежурства.

Обучение позволит женщинам-морякам освоить новейший катер в кратчайшие сроки с помощью современных учебно-тренажерных комплексов. В том числе, отработку действий при борьбе за живучесть.

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