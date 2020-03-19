«Смотрители» глубин: в РФ отмечается День моряка-подводника

В Мурманской области подводники отработали действия в условиях тревоги на атомной лодке. Согласно вводной, в третий отсек поступает забортная вода. Командир принимает решение - ликвидировать аварию в надводном положении.

Подготовка АПЛ к выходу в море включает в себя целый комплекс задач. Подводникам нужно пройти упражнения по борьбе за живучесть. Также они сдают экзамен на знание материальной части подводной лодки и проводят корабельные учения.

Наши подводники единственные, кто не только ходит подо льдами Арктики, но и проводит учения, применяя в этих широтах ракетное вооружение. Боевые задачи в море одновременно решают больше десятка подлодок различного класса. Внимание подводному флоту особое, в этом году он получит еще пять субмарин.

Различные учебно-боевые задачи экипажи подлодок отрабатывают ежедневно: от ликвидации возгорания и борьбы с задымлением в отсеках до подготовки к старту и проведению пусков ракет. Не важно, какая возникла проблема - пожар или течь - паники быть не должно. Управление страхом является важным аспектом тренировки, который дает уверенность в том, что количество погружений всегда будет равняться количеству всплытий.